Torvaianica, aggredisce la figlia con calci e pugni: arrestato padre violento

Pomezia – I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato un 48enne del posto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della figlia 28enne. La donna ha denunciato che il padre, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e per futili motivi, nel corso di una lite animata, l’ha aggredita colpendola ripetutamente con calci e pugni.

La giovane sarebbe riuscita a fuggire in strada e a nascondersi in un vicolo adiacente da dove ha allertato i carabinieri che, immediatamente intervenuti, le hanno prestato soccorso e, raccolta la denuncia, hanno bloccato il 48enne ancora in forte stato di agitazione.

La 28enne è stata poi medicata al pronto soccorso per varie ecchimosi, contusioni e escoriazioni diffuse, e giudicata guaribile in 30 giorni.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

