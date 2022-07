Europei Elite di softball, l’Italia conquista uno storico bronzo

L’Italia è medaglia di bronzo all’Europeo Elite di softball 2022 in Spagna. Un podio importante, arrivato con un roster rivoluzionato dopo il titolo conquistato nel 2021 a Castions di Strada. Sul diamante di Sant Boi, la Nazionale di Federico Pizzolini supera 4-2 la Repubblica Ceca nella finale per il 3°-4° posto, nonostante le tante azzurre (11) rimaste sulle basi, e conquista così la ventiduesima medaglia in ventitre edizioni della rassegna continentale.

I primi squilli della finale sono della Repubblica Ceca, che mette a segno due punti nel primo attacco: Alexia Lacatena debutta concedendo una base a Kavanova e un doppio a Thompsonova; le due atlete arrivano a casa sulla battuta di Sablà, raccolta da Edwards e su quella violenta di Peckova, che piega il guanto di Amanda Fama. Proprio il lungo fuoricampo di quest’ultima sblocca Longhi e compagne, che pareggiano i conti nel secondo inning con Edwards.

L’Italia mette la freccia al quarto inning e cala il poker al quinto, difendendo poi il punteggio per assicurarsi la medaglia. (coni.it)(Foto Ezio Ratti/Nadoc/FIBS)

