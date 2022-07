Jannik Sinner trionfa all’Atp di Umago: “Soddisfatto di me stesso”

La sfida tra i giovani fenomeni dell’Atp mondiale va a Sinner. L’azzurro conquista il suo primo torneo della stagione in Croazia. L’Atp di Umago si colora di tricolore grazie alla strepitosa finale disputata dall’altoatesino contro Alcaraz, quinto al mondo, e vinta per due set a uno (6-7 6-1 6-1).

Cuore del match all’inizio del secondo periodo, quando sotto di un set Jannik annulla sei palle e conquista il game. E da lì in avanti Sinner è andato in crescita fino al trionfo: “Sono molto felice. C’è tanto da migliorare, ma sono soddisfatto di me stesso”. A margine dell’incontro l’azzurro è osannato dal pubblico: “Adesso avrò un po’ di riposo e poi mi preparerò per Montreal”.

Jannik è il terzo italiano a vincere l’Atp di Umago e lo fa a quasi 21 anni. prima di lui a conquistare il torneo furono Fabio Fognini e poi Marco Cecchinato.

(foto@Federtennis-Facebook)

