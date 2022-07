Papa Francesco: “Servirsi della ricchezza sì, servirla no: è offendere Dio”

Città del Vaticano – “Servirsi delle ricchezze sì; servire la ricchezza no: è idolatria, è offendere Dio”. Dopo la lunga settimana in Canada (leggi qui), Papa Francesco torna ad affacciarsi su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus. Il sole rovente non ferma fedeli e turisti (circa 12mila oggi) richiamati nella Capitale per ascoltare le parole del Pontefice.

Prendendo spunto dall’odierna pagina del Vangelo, Bergoglio incentra tutta la sua riflessione sulla cupidigia, ovvero, spiega, “l’avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi”. Il Papa la definisce “una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai: vuole sempre di più, e solo per sé”.

Ma così facendo “non è più libero: è attaccato, schiavo di ciò che paradossalmente doveva servirgli per vivere libero e sereno. Anziché servirsi del denaro, diventa servo del denaro”.

Poi, col pensiero rivolto al conflitto che infuria alle porte dell’Europa, denuncia: “La cupidigia è una malattia pericolosa anche per la società: a causa sua siamo arrivati oggi ad altri paradossi, a un’ingiustizia come mai prima nella storia, dove pochi hanno tanto e tanti hanno poco o niente. Pensiamo anche alle guerre e ai conflitti: quasi sempre c’entrano la brama di risorse e ricchezze. Quanti interessi ci sono dietro a una guerra! Di sicuro uno di questi è il commercio delle armi. Questo commercio è uno scandalo a cui non dobbiamo e non possiamo rassegnarci”.

Quindi invita a riflettere e a fare un attento esame di coscienza: “Sono tentato, in nome dei soldi e delle opportunità, di sacrificare le relazioni e sacrificare il tempo per gli altri? E ancora, mi capita di sacrificare sull’altare della cupidigia la legalità e l’onestà?”. Le parole non sono scelte a caso: “Ho detto ‘altare’, altare della cupidigia,perché i beni materiali, i soldi, le ricchezze possono diventare un culto, una vera e propria idolatria”. Poi il monito: “Servirsi delle ricchezze sì; servire la ricchezza no: è idolatria, è offendere Dio”.

Si potrebbe pensare: “Non si può desiderare di essere ricchi? Certo che si può, anzi, è giusto desiderarlo – aggiunge il Pontefice -, è bello diventare ricchi, ma ricchi secondo Dio! Dio è il più ricco di tutti: è ricco di compassione, di misericordia. La sua ricchezza non impoverisce nessuno, non crea litigi e divisioni. È una ricchezza che ama dare, distribuire, condividere”.

“Accumulare beni materiali non basta a vivere bene, perché la vita non dipende da ciò che si possiede (cfr Lc 12,15). Dipende invece dalle buone relazioni: con Dio, con gli altri e anche con chi ha di meno. Dunque, ci chiediamo: io, come voglio arricchirmi? Voglio arricchirmi secondo Dio o secondo la mia cupidigia? E tornando al tema dell’eredità, quale eredità voglio lasciare? Soldi in banca, cose materiali, o gente contenta attorno a me, opere di bene che non si dimenticano, persone che ho aiutato a crescere e maturare?”, conclude il Papa impartendo la benedizione e invocando la Vergine Maria: “La Madonna ci aiuti a capire quali sono i veri beni della vita, quelli che restano per sempre”.

E, prima del saluto, Francesco torna a lanciare un appello alla pace in Europa: “Non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra. Se si guardasse la realtà obiettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l’unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare. Che la saggezza ispiri passi concreti di pace”.

