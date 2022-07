Pentathlon moderno, Micheli è oro mondiale: “Il primo titolo non si dimentica”

Stavolta Elena Micheli mette l’oro al collo, dopo l’argento dell’edizione del 2019. Ai Mondiali di pentathlon moderno l’azzurra conquista uno storico risultato per la sua carriera internazionale e per la Nazionale azzurra. Ad Alessandria d’Egitto scrive il suo nome nella leggenda della disciplina.

Lo fa con 1416 punti totalizzati in totale e sale sul primo gradino dopo 17 anni dall’ultima volta. Lo fede Claudia Corsini. E’ la seconda azzurra a strappare l’oro al Mondiale: “Sono felicissima di questo risultato, il mio primo titolo Mondiale – dichiara Elena, come riportato da Repubblica.it – l’Egitto sembra essere un posto fortunato per me per gareggiare, dopo la vittoria al Cairo in WorldCup”.

“Sono contenta perché con il mio staff abbiamo lavorato tutto l’anno molto duramente per ottenere questo ed esserci riuscita è un sogno. Devo tutto a loro, sono contentissima – prosegue e poi sottolinea felice – grazie davvero, e grazie per tutto il supporto ricevuto qui dallo staff federale. Grazie a tutti i tecnici che mi seguono tutti i giorni, mi supportano e sopportano!”.

(Foto UIPM)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.