A settembre Papa Francesco vola in Kazakistan per il Congresso mondiale dei leaders religiosi

Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali, Papa Francesco compirà l’annunciato Viaggio Apostolico in Kazakhstan nei giorni dal 13 al 15 settembre di quest’anno, visitando la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions”.

Così, la Sala Stampa della Santa Sede, annuncia il prossimo Viaggio Apostolico di Bergoglio. A settembre il Pontefice sarà nel cuore dell’Oriente ma con uno sguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Al vertice, infatti, è stato invitato anche il Patriarca Kirill ed è molto probabile un bilaterale tra i due leaders per trovare una soluzione alla guerra. Potrebbe essere anche l’occasione per pianificare, più nel concreto, il tanto desiderato viaggio a Mosca e Kiev.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte