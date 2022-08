Asl e Comune di Tarquinia, presentato il piano assistenziale territoriale

Tarquinia – Venerdì mattina presso la sala del Consiglio del Comune di Tarquinia si è svolto un incontro organizzato dalla Direzione Strategica della Asl in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per condividere sia il piano assistenziale territoriale che verrà attuato nel Distretto VT/2 sia i progetti finanziati con i fondi del Pnrr che saranno realizzati nei Comuni del Distretto.

All’incontro, oltre ai dipendenti socio sanitari della Asl e dei comuni del distretto VT/2, erano presenti il Direttore Generale della Asl, D.ssa Daniela Donetti, il Sindaco Alessandro Giulivi, il Vicesindaco Luigi Serafini e l’Assessore alla Sanita’ e Servizi Sociali Alberto Riglietti, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Tuscania, Stefania Scriboni, e i sindaci di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, Piansano, Roseo Melaragni e Canino, Giuseppe Cesetti.

L’ incontro inoltre si è delineato come un’occasione per riflettere sull’integrazione sociosanitaria ed illustrare anche i progetti del Pnrr- Missione 5- presentati dal Distretto VT/2 e a cui seguiranno altri incontri finalizzati sia a curare più dettagliatamente l’aspetto organizzativo che ad illustrare ai cittadini gli interventi che saranno attuati nel nostro territorio.

E’ stato anche trattato il tema della carenza dei medici di base, e chiesto dagli amministratori locali una soluzione o aumentando i medici di base o aumentando il massimale ai suddetti.

