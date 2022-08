Roma – A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ’Accademia calcio integrato’. Lo scorso 26 maggio, in occasione della sfilata organizzata dall’As Roma a bordo di un pullman scoperto per la vittoria della Uefa Conference League, il calciatore giallorosso ha violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “impugnando un microfono e intonando a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Ss Lazio”. Anche la Roma è stata sanzionata per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ’Accademia calcio integrato’. (fonte Adnkronos)

