Furti al duty free e autisti a caccia di clienti: weekend di multe e denunce all’aeroporto di Fiumicino

Fiumicino – Anche nel corso del fine settimana sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino. I Carabinieri hanno denunciato 2 persone per tentato furto e sanzionato due autisti NCC per violazioni amministrative.

I Carabinieri sono dovuti intervenire, in due distinti episodi, presso un duty free nel Terminal 3 “Partenze” dove il personale addetto alla vigilanza ha notato una 60enne italiana e un 39enne romeno occultare prodotti di profumeria nei loro bagagli a mano e tentare di allontanarsi senza pagare. I Carabinieri li hanno fermati e denunciati, recuperando la merce asportata, del valore di 185 euro.

Presso il Terminal 3 “Arrivi”, invece, i Carabinieri hanno sanzionato un autista addetto al servizio di noleggio con conducente, sorpreso mentre procacciava, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito. Contestualmente è stato sanzionato anche un addetto al servizio “Taxi” sorpreso mentre prelevava irregolarmente un cliente, procacciato poco prima dal predetto Ncc all’interno dello scalo. I due autisti sono stati sanzionati amministrativamente per un importo totale di 4.128 €.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

