Incendio sulla Roma-Fiumicino, brucia lo spartitraffico centrale: carreggiata chiusa

Fiumicino – A causa di un incendio divampato nello spartitraffico centrale, l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Fiumicino all’altezza del km 15,900. Il personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico il Raccordo non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.

Aggiornamento 16.52

Ripristinata la normale circolazione lungo l’autostrada A91 “Roma Fiumicino” precedentemente interdetta in direzione Fiumicino a causa di un incendio divampato nello spartitraffico centrale.

