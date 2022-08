Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il passaggio instabile del weekend, l’alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà ancora protagonista sulla nostra Penisola. L’affondo di una saccatura sull’Atlantico settentrionale e successivamente sull’Europa nordoccidentale, favorirà l’ennesima rimonta dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo e l’Europa centrale, che gradualmente ingloberà anche la nostra Italia. Ci attende così un avvio di agosto ancora all’insegna del tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, con al più qualche annuvolamento diurno a ridosso dei monti e il rischio di qualche isolato fenomeno solo sulle Alpi confinali ad inizio settimana. Come spesso accaduto in questa anomala estate 2022 anche questa rimonta sarà alimentata da calde correnti in risalita dal Nord Africa che porteranno così una nuova ondata di caldo. Già nei primi giorni della prossima settimana il caldo si farà sentire al Nord, su Isole maggiori e Tirreniche con punte prossime ai 35/36°C, picchi locali di 37/38 su interne laziali, toscane e umbre. Da metà settimana in poi il caldo intenso si estenderà anche alle Adriatiche e al Sud, inizialmente ancora interessate da correnti settentrionali che gradualmente andranno scemando.

METEO LUNEDI’ 1° AGOSTO. Al Nord: Alta pressione in rinforzo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani e locale instabilità su Alpi orientali. Temperature in aumento, massime tra 29 e 35. Al Centro: In prevalenza soleggiato seppur con nubi diurne in area appenninica. Temperature stazionarie o in aumento sul versante tirrenico, massime tra 30 e 36. Al Sud: Poco nuvoloso salvo addensamenti diurni in Appennino, con qualche rovescio isolato sui rilievi calabresi e siciliani. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 35.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata caratterizzata da condizioni stabili e generalmente soleggiate. Qualche addensamento nuvoloso potrà interessare l’Appennino durante le ore centrali del dì, ma senza precipitazioni, salvo possibili brevi piovaschi sul Tosco-Emiliano. Ventilazione debole o al più moderata dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Parziale cedimento dell’anticiclone che nella giornata di sabato porterà maggiore instabilità sull’Appennino Tosco-Emiliano, sulle interne toscane, sul Reatino e Valle del Tevere, nonché in particolar modo sull’Umbria, con temporali localmente intensi associati a grandine e forti colpi di vento; fenomeni ben più isolati sulle altre aree dell’entroterra. Dunque acquazzoni e temporali contribuiranno a smorzare un po’ la canicola ma principalmente nelle aree interessate. Da domenica si andrà incontro a una nuova completa stabilizzazione delle condizioni meteo, con sole prevalente, salvo instabilità pomeridiana confinata ai settori del basso Lazio associata a rovesci e locali temporali. Segue un inizio di settimana stabile, con prevalenza di sole ad eccezione di locale variabilità pomeridiana su interne e Appennino nella giornata di martedì.

(Fonte: 3B Meteo)

