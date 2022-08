Minturno – Torna la rassegna cinematografica estiva “Ridere all’Italiana”, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” con il patrocinio del Comune di Minturno, ricalcando il successo della due edizioni precedenti svoltesi nel 2018 e nel 2020. L’intenzione è quella di farlo diventare un appuntamento annuale durante la stagione estiva. Sul nostro territorio, purtroppo, non è presente da moltissimi anni un’arena estiva: il progetto vuole riprendere il “cinema sotto le stelle”, con la speranza di farlo crescere e di ampliare anche il calendario delle varie proiezioni con l’aiuto del Comune di Minturno.

La terza edizione sarà dedicata a quattro grandi artisti del cinema italiano: Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman in occasione del centenario della nascita, Lina Wertmüller e Monica Vitti ad un anno dalla loro scomparsa. Le proiezioni si svolgeranno dall’1 al 9 agosto presso l’area esterna dell’Oratorio Parrocchiale della Chiesa di Sant’Albina a Scauri, a ingresso gratuito. Ogni proiezione sarà inoltre preceduta da una introduzione storica e critica della pellicola.

La programmazione

Lunedì 1 Agosto – Omaggio a Ugo Tognazzi

Proiezione film “Amici miei” (1975)

Regia di Mario Monicelli

Quattro amici sui cinquanta (qualcuno arrivato nella professione, qualcun altro ormai in disarmo, ma tutti con una voglia matta di rimanere giovani, di vivere una vita picaresca come da ragazzi) ogni tanto lasciano le rispettive occupazioni e si radunano per le “zingarate” (vagabondaggi, scherzi feroci, ragazzate). Finché uno di loro muore (anche se la moglie crede fino all’ultimo che si tratti di una beffa dell’incorreggibile personaggio).

Martedì 2 Agosto – Omaggio a Lina Wertmüller

Proiezione film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (1974)

Regia di Lina Wertmüller

Un marinaio siciliano comunista deve sottostare ai capricci della padrona, la viziata moglie di un industriale milanese, ma quando lo yacht naufraga in un’isola deserta lui si prende la sua rivincita. Dopo il salvataggio tutto tornerà come prima

Lunedì 8 Agosto – Omaggio a Vittorio Gassman

Proiezione film “Il sorpasso” (1962)

Regia di Dino Risi

Il giorno di Ferragosto due occasionali amici, uno studente universitario un po’ timido e un quarantenne immaturo, passano assieme la giornata spostandosi con l’auto. Le ore passano veloci in un susseguirsi di episodi tragicomici, fino all’epilogo inatteso e drammatico: la morte dello studente causata dall’incoscienza dell’altro.

Martedì 9 Agosto – Omaggio a Monica Vitti

Proiezione film “La ragazza con la pistola” (1968)

Regia di Mario Monicelli

Una ragazza siciliana, molto legata alle tradizioni, accetta tacitamente di farsi rapire da un compaesano perché spera in un matrimonio riparatore. Il seduttore, però, fugge spaventato in Inghilterra e lei lo segue armata di pistola per vendicare il suo onore. A poco a poco le idee più libere della società britannica conquistano la giovane meridionale che, quando ritrova il seduttore, non pensa minimamente di usare l’arma e gli preferisce un medico inglese.

