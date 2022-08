Ostia – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato sul litorale romano soprattutto nei weekend nelle zone della “movida”. Ad Ostia, gli uomini del X Distretto Lido di Roma, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, alla Sezione Operativa della Questura di Roma e personale della Guardia di Finanza, hanno effettuato vari posti di controllo: 78 le persone identificate e 35 i veicoli fermati.

Le verifiche hanno riguardato anche alcuni locali: in uno di questi – un minimarket – , unitamente a personale della Asl, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 4.500 euro a causa di inosservanza delle norme igienico sanitarie. Oltre al sequestro di 230 chili di alimenti, scaduti o ricongelati è stata disposta la sospensione dell’attività sino a nuova verifica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

