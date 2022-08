Santa Marinella apre le porte del Comune ai giovani geometri

Santa Marinella – Per la prima volta il Comune di Santa Marinella ha stipulato una convenzione con il Collegio dell’Ordine dei Geometri della Provincia di Roma, consentendo di ricevere tirocinanti e praticanti geometri presso la sede dell’Urbanistica in via Cicerone 25.

L’accordo è stato fortemente voluto dal Sindaco Pietro Tidei di concerto con l’Assessore all’Urbanistica Avv. Roberta Gaetani con la sottoscrizione degli atti da parte del funzionario arch. Claudio Gentili. “Siamo disponibili a recepire i praticanti – spiaga l’Assessore Gaetani che lancia un appello ai futuri geometri della zona – Se foste interessati a fare pratica presso il Comune di Santa Marinella potete prendere contatti direttamente con l’Ordine del Collegio Geometri della provincia di Roma e venire ad espletare la pratica per capire il funzionamento della macchina pubblica. Santa Marinella è un territorio a livello di architettura molto particolare, ed anche solo questo rende la pratica ancora più interessante”.

Il Sindaco e l’Assessore Gaetani ringraziano il Collegio dell’Ordine dei Geometri della provincia di Roma per la collaborazione e disponibilità dimostrata, nonché l’Architetto Claudio Gentili e gli Uffici del Demanio e dell’Urbanistica. “È un fatto molto importante per la nostra amministrazione – ha detto il Sindaco Tidei – I geometri che dovranno sostenere l’esame avranno la grande opportunità di collaborare direttamente con l’Ente pubblico oppure con gli Uffici comunali dell’Urbanistica e crescere professionalmente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link