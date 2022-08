Tennis, Jannik Sinner è decimo nella classifica mondiale Atp

Stabile Jannik Sinner con la maglia numero 10 in Top Ten. Il fuoriclasse azzurro ieri sera ha battuto lo spagnolo Alcaraz in una finale dominata con personalità all’Atp di Umago 250 (leggi qui). E allora nella nuova settimana entrante l’altoatesino si conferma decimo.

Matteo Berrettini è 14esimo e Sinner si presenta come l’unico italiano nella classifica mondiale Atp. Primo è il russo Daniil Medvedev con oltre 7000 punti, dietro di lui c’è Alexander Zverev, poi Rafael Nadal terzo. Carlos Alcaraz è quarto e poi quinto è Stefano Tsitsipas. Novak Djokovic è sesto e Casper Ruud settimo.

Andrey Rublev è ottavo e Felix Auger-Aliassime nono. Decimo ecco Jannik Sinner.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.