Agli Us Open solo se vaccinati, Djokovic: “Aspetto di sapere”

Per giocare gli Us Open a New York è richiesta ai tennisti la vaccinazione. Si apre il problema per Novak Djokovic. Il campione serbo, che non si è mai sottoposto alla profilassi anti Covid, scrive su Instagram: "Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che mi sembra cosi è strabiliante. Volevo solo dirvi grazie”.

“È speciale che le persone si appassionino alla mia carriera nel tennis in un modo così amorevole, e desiderino che continui a competere – prosegue a scrivere - mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c'è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.