Atletica Under 20, ai Mondiali Furlani strappa facilmente il pass per la finale

La tecnica di salto è evoluta rispetto a quella più scolastica di Gerusalemme: i passi in volo hanno preso il posto del veleggiato di nemmeno un mese fa.

Mattia Furlani sta trovando sempre più feeling con il salto in lungo, e quando sul display compare il 7,85 (+0.8) che lo porta in finale il 17enne reatino allarga le braccia per mostrare la propria soddisfazione.

Missione compiuta con il minimo dello sforzo ai Mondiali Under 20 di Cali di atletica: non gli serve più di un salto per approdare tra i migliori dodici. Più lontano di lui atterra soltanto il cubano Alejandro Parada al personale di 7,95 (+0.1), mentre resta momentaneamente alle spalle il campione del mondo U20 in carica Erwan Konate (Francia), uomo da 8,12, che indovina al centimetro il 7,80 del pass diretto (+0.8). Via libera con 7,69 (+0.6) per il leader stagionale Johnny Brackins (Usa).

Esce di scena invece l’altro azzurro Samuele Baldi: con 7,25 (+0.6) è ventitreesimo. (fidal.it)

(foto@Mateo-Fidal)

