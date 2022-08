 Estate 2022, per le loro vacanze gli italiani scelgono il Lazio: Scauri al primo posto

In questo inizio agosto tanti italiani sono in procinto di chiudersi la porta di casa dietro le spalle per aprirne un’altra, quella della casa scelta per le vacanze. Sono oltre 9 milioni e mezzo, infatti, le ricerche effettuate dagli utenti di Subito – piattaforma n.1 per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia, con 13 milioni di utenti unici mensili, nel periodo tra maggio e luglio 2022, nella categoria Case Vacanza, a testimonianza che la comodità dettata dal disporre di uno spazio proprio, senza orari e con tanta privacy, è la soluzione preferita dagli utenti, complice probabilmente anche l’attenzione verso la situazione sanitaria attuale.

Casa dolce casa… sì, ma al mare

Ebbene sì, secondo Subito.it, gli italiani preferiscono passare le tanto attese vacanze all’insegna della comodità e indipendenza. Al primo posto tra le ricerche svetta proprio la parola “Casa”, seguita al secondo da “Appartamento”. Sembra quindi esserci una preferenza per una soluzione totalmente indipendente, a indicare un vero e proprio bisogno di tranquillità e desiderio di relax. Ma indipendenza non significa meno socialità, anzi, ecco infatti che al 3° posto troviamo “Bungalow”, che sia in campeggio o villaggio turistico permette di stabilire contatti tra persone e natura, infine “Villa” al 4° posto, pensata per le grandi famiglie o per chi non vede l’ora di invitare quanti più amici possibili. A chiudere la top5 “Baita”, scelta perfetta per chi cerca di sfuggire alla frenesia della città e al grande caldo di questa estate.

Ma che caratteristiche deve avere la casa per le vacanze? Innanzitutto la “Piscina”, all’11° posto tra le parole più cercate, che sia in comune oppure addirittura privata (19° posto). Un tuffo dove l’acqua è più blu, possibilmente a portata di mano o al massimo a distanza di due passi. Infatti anche l’accesso al mare è prioritario quando si cerca casa (12°).

Il mare si conferma quindi la meta preferita dagli italiani, con oltre il doppio delle ricerche rispetto alla montagna. Le spiagge e i litorali dello Stivale ispirano ancora e attirano i turisti italiani, vincendo sulle località di montagna, nonostante le calde temperature di questa estate e la prospettiva di un soggiorno più fresco.

Lazio, Puglia e Campania: le mete preferite per l’estate 2022

Acqua cristallina, grandi spiagge, natura, scenari che fortunatamente il nostro Paese regala con generosità. Lazio, Puglia e Campania si contendono il primo posto della classifica delle destinazioni cercate su Subito per l’estate 2022.

Il Lazio posiziona ben 4 località in top 10, di cui 2 sul podio. Ecco che al primo posto troviamo Scauri con il suo fondale caraibico a poca di stanza dalla capitale, al terzo posto Torvaianica, una delle più conosciute località del litorale laziale tra Ostia e Anzio, ed infine 7° e 8° posto rispettivamente occupati dalla finissima sabbia bianca di Serapo e l’oasi naturale di Gianola.

Percorrendo lo stivale approdiamo in Campania, ritrovando al 6° posto Baia Domizia e all’8° Palinuro, fino a raggiungere il tacco, ovvero la tanto amata Puglia che si posiziona al 2° posto con l’incantevole Torre Lapillo seguita da San Pietro in Bevagna al 5°, un mix irresistibile di mare dai colori maldiviani e movida.

Top 10 località

Scauri – Lazio Torre Lapillo – Puglia Torvaianica – Lazio Bibione – Veneto San Pietro in Bevagna – Puglia Baia Domizia – Campania Serapo – Lazio Palinuro – Campania Gianola – Lazio Elba – Toscana

Attività tra sport emergenti e grandi classici

Consolidata la scelta di casa e location è il momento di pensare alla valigia. Gli italiani, infatti, prediligono la vacanza comoda e indipendente ma non disdegnano, tra le altre cose, l’attività fisica, che sia per passione o per puro spirito competitivo, tra una nuotata e una sosta su un prato verde.

Tra le ricerche emergono oggetti e attrezzatura pre-loved per ottimizzare costi e poter partire con tutto il necessario. Ecco farsi largo la moda del momento, il “Padel”, con oltre 60.000 ricerche da parte degli italiani che non vedono l’ora di sfidarsi tra loro. Ma quale oggetto cercare se non la racchetta più ambita? Su Subito, in associazione allo sport, è la “racchetta Babolat” a farla da padrone tra i brand più popolari per padel e tennis – la usa persino Rafael Nadal.

Ma assecondando la scelta principale degli italiani e quindi mare su tutti, tra gli italiani appassionati di tavola, ma non solo per cavalcare le onde, si fa sempre più presente il “Sup” con oltre 80.000 ricerche. Una disciplina apparentemente semplice, che in realtà richiede forza ed equilibrio, e che ormai da qualche anno spopola sulle spiagge. Le tradizioni però non si toccano ed è per questo che, nonostante le novità, non mancano le ricerche di Gonfiabili, compagni indispensabili dei pomeriggi pigri a mollo o delle feste in piscina, seguiti dalle immancabili Bocce e, per i più nostalgici o per i collezionisti, le Biglie.

