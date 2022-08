Latina, i genitori litigano e dimenticano la neonata chiusa in auto: trasportata in ospedale

Latina – Su richiesta di un cittadino i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Latina sono intervenuti a Latina a seguito di un episodio che ha visto coinvolta una neonata che, a causa di una discussione tra i genitori, è stata lasciata, per circa 30 minuti, all’interno dell’autovettura.

Le grida della piccola hanno richiamato l’attenzione di una impiegata presso l’esercizio commerciale dove poco prima di due coniugi avevano pranzato e che, pur non essendosi mai allontanati dai pressi dell’autovettura, non avevano prestato attenzione alle richieste della fìglioletta. L’intervento della dorma, che ha altresì avvisato i soccorsi, ha permesso di estrarre la bambina dall’autovettura per portarla all’interno del locale climatizzato, dove hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza e dei Carabinieri.

La bambina, vigile e reattiva, è stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina e ricoverata presso il reparto di pediatria a causa dell’esposizione prolungata al sole. Le successive analisi di routine hanno inoltre evidenziato, a carico della minore, positività alla cocaina, motivo per cui la stessa è stata sottoposta a monitoraggio clinico, seppur si trovi in buone condizioni generali, tanto da permettere la dimissione nella giornata odierna.

I genitori, le cui responsabilità sono al vaglio di questa Autorità Giudiziaria, fermo restando il principio di presunzione di innocenza, sono stati deferiti per il reato di abbandono di minore. Nei loro confronti è stato emesso, a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma, un decreto di sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

