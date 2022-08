Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Con l’inizio della settimana l’anticiclone africano torna ad alzare la testa e quella di lunedì sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia. Tuttavia fino al mattino si assisterà ancora ad una residua instabilità al Sud sulla zona dello Stretto, dove sono caduti fino all’alba circa 40mm di pioggia, seppur con tendenza a rasserenamento. Si intensificherà il caldo sulla Val Padana, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e sulle isole maggiori, con picchi anche di 36/38°C sull’entroterra toscano. Altrove invece il caldo sarà più sopportabile, in particolare lungo l’Adriatico centro-meridionale e sul basso Tirreno, dove difficilmente supereranno i 30°C.

METEO MARTEDI’ 02 AGOSTO. Già nella serata di lunedì la coda di un fronte in movimento da ovest ad est sul centro Europa indebolirà temporaneamente l’anticiclone e lambirà le Alpi, innescando altri temporali sui settori più orientali, destinati a sconfinare nelle prime ore della notte di martedì prima a Prealpi e pedemontane lombardo-venete, poi anche a parte dell’Emilia Romagna, coste adriatiche settentrionali, alta Toscana e Levante Ligure. La coda del fronte si porterà in giornata verso le regioni centrali dando luogo a qualche rovescio o temporale nel pomeriggio ancora sui rilievi del Nordest, ma anche sulle zone interne del Centro Italia, specie appenniniche, con annuvolamenti in transito fin sulla costa adriatica. Entro sera poi tutti i fenomeni andranno esaurendosi, lasciando spazio a maggiori schiarite. Nulla di fatto invece al Sud, con l’anticiclone che manterrà tempo stabile. Il passaggio dell’impulso instabile sarà anche causa di un certo calo delle temperature al Nord e sulle centrali adriatiche.

MARTEDI’: avvio di giornata stabile e soleggiato, segue un pomeriggio instabile su Appennino ma anche sulle aree interne con acquazzoni e temporali sparsi; possibile parziale coinvolgimento delle sub-coste del basso Lazio. Temporali anche forti e grandinigeni specie sul Frusinate. Tempo più soleggiato altrove. Clima molto caldo specie nell’entroterra (prima dell’arrivo dei fenomeni), con temperature massime in ulteriore lieve rialzo; punte di 36-38°C. Venti a tratti moderati, da Ovest sui settori occidentali e costieri, da E-NE nell’entroterra; forti raffiche durante i temporali. Mare poco mosso.

Domenica si andrà incontro a una nuova stabilizzazione delle condizioni meteo, con sole prevalente, salvo instabilità pomeridiana confinata ai settori del basso Lazio associata a rovesci e locali temporali. Segue un inizio di settimana stabile, con prevalenza di sole ad eccezione di instabilità pomeridiana anche localmente forte su zone interne e Appennino (specie del Lazio) nella giornata di martedì 2 agosto. Nei giorni seguenti, come anticipato, gran caldo e prevalente stabilità salvo residua variabilità su basso Lazio. Temperature massime in rialzo, con punte di 36-38°C nelle zone interne.

