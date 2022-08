Papa Francesco in Kazakistan: una tre giorni all’insegna del dialogo tra le religioni

Città del Vaticano – Reso noto il programma ufficiale del Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Kazakistan (leggi qui). Oltre ai vari incontri in privato con gli altri leader religiosi, nella tre giorni orientale sono previsti quattro discorsi e un’omelia. Un viaggio, il 38mo all’estero di Bergoglio in veste di Pontefice, all’insegna del dialogo tra le religioni. Il Pontefice sarà per tutto il tempo infatti nella capitale Nur-Sultan (conosciuta fino al marzo 2019 come Astana), dove si svolgerà il VII Congress of leader of world and traditional religions, l’evento che riunisce diversi capi religiosi provenienti da tutto il mondo, al quale è stato anche invitato il di Mosca e di tutte le Russie Kirill.

Il Pontefice partirà per Nur-Sultan la mattina del 13 settembre dall’aeroporto di Roma-Fiumicino. All’arrivo (17:45 ora locale, 13:45 in Italia), dopo l’accoglienza ufficiale, prevista la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale, la visita di cortesia al presidente della Repubblica Qasym-Jomart Toqaev e l’incontro con le autorità, la società civile e con il Corpo diplomatico.

Il giorno dopo, il 14 settembre, Francesco parteciperà alla preghiera in silenzio dei leader religiosi e aprirà la sessione plenaria del Congresso, presso il “Palazzo della Pace e della Riconciliazione”. A seguire sono previsti incontri privati con alcuni leader religiosi. Nel pomeriggio, sempre del 14, Papa Francesco celebrerà la messa nel piazzale dell’Expo.

La mattina del 15 settembre, Francesco incontrerà privatamente i membri della Compagnia di gesù presso la Nunziatura Apostolica, poi l’incontro pubblico con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la Cattedrale Madre di Dio del Perpetuo Soccorso. Nel pomeriggio infine, nel “Palazzo della Pace e della Riconciliazione”, vi sarà la lettura della Dichiarazione finale e la conclusione del Congresso dei leader delle religioni. Di seguito la cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale di Nur-Sultan (16:45, 12:45 in Italia) e la partenza per Roma. Il rientro nella Capitale è previsto alle 20:15.

A settembre il Pontefice sarà nel cuore dell’Oriente ma con uno sguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Al vertice, infatti, è stato invitato anche il Patriarca Kirill ed è molto probabile un bilaterale tra i due leaders per trovare una soluzione alla guerra. Potrebbe essere anche l’occasione per pianificare, più nel concreto, il tanto desiderato viaggio a Mosca e Kiev.

