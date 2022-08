Pino Insegno, Dado, Nino Taranto e Francesco Paolantoni per l’Estate Cerite 2022

Cerveteri – “Pino Insegno, Dado, Nino Taranto, I Sequestrattori, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli. Sono questi i nomi che si alterneranno nella prima metà di agosto sul palco del Parco della Legnara a Cerveteri, all’interno del programma dell’Estate Cerite 2022. Comicità, satira, ironia, intrattenimento e divertimento. Abbiamo voluto allestire un programma che unisse qualità ma anche serate più leggere e frizzanti”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che presenta così dunque gli appuntamenti con il teatro e la comicità in programma all’interno dell’Estate Cerite.

Gli appuntamenti sono quattro. Si è cominciato ieri sera, lunedì 1 agosto con Nino Taranto, Marko Tana e I Sequestrattori. Tre spettacoli in una serata unica, che ha visto alternarsi questi tre storici volti della comicità italiana, tra risate e intrattenimento.

Giovedì 4 agosto tocca a Dado con “Grande, grosso e vaccinato”, due ore di pura comicità, un viaggio tra passato, presente e futuro, tra le paure e i timori delle persone, che Dado affronterà con una pungente satira fatta di monologhi e canzoncine, accompagnate dalla sua immancabile chitarra.

Lunedì 8 agosto è il turno di Pino Insegno, doppiatore, attore, comico e conduttore tv romano con lo spettacolo autobiografico “La Vita non è un film”. Un racconto a ruota libera della sua vita portato avanti con uno stile autoironico e esilarante, ma nondimeno duro, realistico e molto coinvolgente da un punto di vista emotivo. Un artista davvero straordinario, con uno spettacolo di grande qualità, la cui voce e simpatia da oltre 30anni entrano nelle nostre case e calcano i teatri più prestigiosi d’Italia.

Sabato 13 agosto, quarto appuntamento. Sul palco, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli con lo spettacolo “Ancora?”. Una rivisitazione del loro repertorio comico, con qualche novità, dei due artisti e del loro percorso comune. Un viaggio tra i personaggi cult della loro carriera. Al loro fianco, una band con due eclettici e atipici musicisti, che accompagneranno con ironia e cinica amarezza sparsa qui e là i vari sketch.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 e sono ad ingresso gratuito.

