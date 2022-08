Pomezia, il Consiglio comunale approva assestamento generale di Bilancio 2022

Pomezia – Il Consiglio Comunale nella seduta odierna ha approvato l’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2022 con 12 voti favorevoli ( Zuccalà – Padula – Monti – Conte – Maggio – Batistoni – Alunno Mancini – Navisse – Moauro – Tibaldi – Villani –Ruggiero), 7 contrari (Abbondanza – Pinna – Pagliuso – Pecchia – Stazi -Fucci – Mengozzi ) e 4 astenuti (Piumarta – De Zanni – Conficconi–Mercuri). Assenti: Zanin e Matarese.

Tra gli interventi previsti, la quota principale è riservata ai servizi educativi, al sociale e al supporto di persone e famiglie in difficoltà (disabilità, minori, voucher centri estivi, LEPS, funerali sociali, scuola, ludoteca comunale, sostegno alla povertà, trasporto scolastico, servizio civico) per oltre 2 milioni e 300 mila euro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link