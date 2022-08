Roma, turisti tentano di fare il bagno nelle fontane del centro: multe e denunce

Roma – Due le persone sanzionate nelle ultime 24 ore dalla Polizia Locale nell’ambito dei consueti controlli a tutela dei luoghi di pregio del Centro Storico e delle fontane monumentali.

Questa notte intorno all’1 una donna italiana di 49 anni è stata denunciata da una pattuglia della Polizia Locale dopo aver tentato di entrare all’interno della Fontana di Trevi. Gli agenti del I Gruppo Centro hanno fermato la 49enne che, alla richiesta dei documenti, ha reagito con insulti, cercando di allontanarsi. Al termine degli accertamenti, oltre alle sanzioni previste, la cittadina è stata denunciata per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di generalità. Nei suoi confronti è stato applicato anche un ordine di allontanamento.

È di ieri pomeriggio un altro intervento della Polizia Locale, sempre con il personale del I Gruppo Centro, per fermare un ragazzo italiano di 26 anni, intento a bagnarsi all’interno della Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Anche in questo caso il giovane è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

