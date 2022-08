Tarquinia, a Marina Velca il concerto delle RanestRane

Tarquinia – A Marina Velca giovedì 11 agosto, alle 21,30, il concerto delle RanestRane organizzato dal Consorzio Voltunna. Per lo spettacolo a ingresso gratuito nella località costiera di Tarquinia, la band presenterà “The Wall – il Cineconcerto”, un omaggio al capolavoro di Alan Parker realizzato dal regista e da Roger Waters sulle musiche dei Pink Floyd.

Il progetto è dedicato e ispirato al film che circa 20 anni fa ha indicato la via alle RanestRane per un percorso multimediale fra i più originali nel panorama del rock contemporaneo. Il nuovo “The Wall il CineConcerto” e il relativo lavoro discografico delle RanestRane uscito nel 2020, dopo una serie di album originali, sono caratterizzati dal timbro di fabbrica della band italiana: l’inserimento di nuove musiche originali, reinterpretazione delle musiche dei Pink Floyd, e completa sincronizzazione con il film nelle esibizioni live del progetto.

Tutti aspetti che rendono questo “The Wall” delle RanestRane un lavoro unico. Il concerto, portato dalla band in giro per l’Europa (Polonia, Danimarca, Olanda, Germania) sarà aperto da una breve presentazione del nuovo album ispirato al film “Apocalypse Now”. Per le RanestRane sarà la prima volta a Tarquinia. Un’ottima occasione per incontrare i fan e festeggiare insieme questa straordinaria esperienza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Tarquinia, clicca su questo link