Notti d’estate, notti di mistero… Chi non è mai stato con gli occhi all’insù ad osservare il cielo stellato durante le calde serate estive, in spiaggia o anche solo dai giardini e dai balconi di casa? La speranza è sempre quella di vedere qualcosa: una stella cadente o, perché no qualche, “visita aliena”. Negli ultimi anni, secondo gli ufologi, sono sempre più frequenti gli avvistamenti Ufo, soprattutto durante l’estate. Ne sono un esempio le segnalazioni e le testimonianze arrivate dalla Sardegna: i suoi cieli non smettono di stupire e un caso recente ha suscitato parecchio scalpore (leggi qui).

Ma le testimonianze di avvistamenti Ufo arrivano da ogni parte d’Italia: in una notte di fine luglio, lunedì 25, è stato avvistato a Milano quello che sembrerebbe un “oggetto volante non identificato” da Carrino Giovanni, un 44enne che abita in zona Barona. La testimonianza dell’avvistamento, avvenuto direttamente dalla sua abitazione, è molto interessante: “Alle ore 22:30 ho scattato delle foto ad una palla luminosa, – racconta Stefano a ilfaroonline.it – dopo 2 ore che era visibile più o meno dal punto in cui l’ho fotografata. Erano 5 reattori di luce. So che può sembrare strano, ma ho scattato le foto personalmente”.

“Quello che mi sono trovato davanti – spiega Giovanni – è stato uno spettacolo affascinante: la palle enorme emetteva delle luci che hanno illuminato di blu anche l’appartamento sottostante. Sembrava una vera e propria astronave. Peccato che non ho molto materiale, ma quelle foto sono reali”. Un avvistamento particolare, come quello di un film, ma che ora è al vaglio di esperti ufologi nazionali e internazionali.

(Foto e video @Giovanni Carrino)

(Il Faro online)

