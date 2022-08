Accoglienza turisti all’aeroporto, Coronas: “Anche Fiumicino potrebbe avere degli steward per valorizzare il territorio”

Fiumicino – “Degli steward che daranno il benvenuto ai turisti all’aeroporto di Fiumicino, fornendo loro informazioni preziose per sfuggire alla piaga dell’abusivismo: quella del Campidoglio è una buona idea, che aiuterà chi atterra al Leonardo Da Vinci a scegliere i mezzi di trasporto adeguati per spostarsi. Peccato che, così facendo, quegli stessi turisti si allontaneranno dalla nostra città, probabilmente per raggiungere Roma”. A dichiararlo in una nota stampa, è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Fiumicino ha tanto da offrire – spiega il Capogruppo – a livello turistico: le nostre bellezze storiche, archeologiche, paesaggistiche ed enogastronomiche fanno invidia a tutti e meritano di essere visitate. Quello che ci chiediamo è: perché anche la nostra città non metta a disposizione degli steward per presentare questo patrimonio turistico?

In aeroporto esiste già un punto informazioni, ma tale servizio dovrebbe essere migliorato: queste figure professionali potrebbero illustrare le nostre bellezze, cosa visitare e come raggiungere i luoghi di interesse ai turisti che atteranno a Fiumicino, fornendo loro preziosi consigli con cordialità ed efficienza”.

“Su questo, – conclude Coronas – presenterò una mozione con cui invitare il Consiglio comunale e l’Amministrazione a realizzare una struttura che metta a disposizione un servizio del genere”.

