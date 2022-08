Anzio, al via “Notti di Mezza Estate 2022”: il 10 agosto il concerto di Patty Bravo

Anzio – Sarà Patty Pravo, con il tour “Minaccia Bionda”, sullo splendido palco di Piazza Garibaldi, mercoledì 10 agosto, ad aprire la rassegna di grandi eventi “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Amministrazione Comunale tutta.

Un concerto spettacolo imperdibile, organizzato in collaborazione con Ventidieci, con una grandissima interprete della canzone italiana che, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole, successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli.

Dalla mitica notte romana del Piper, Patty Pravo continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.

Gli appuntamenti di “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, tutti a partecipazione libera, in Piazza Garibaldi, proseguiranno durante il mese di agosto: l’11 il cabaret con Emanuela Auteli, il 14 il varietà dei Carta Bianca & Friends, insieme a Sara Santostasi, Lynora, Federico Maria Isaia ed all’attore Alessio Moneta, anziate d’adozione, tra i protagonisti dalla seguitissima serie Sky “A casa tutti bene”, attualmente impegnato nelle riprese della seconda serie, a Ferragosto appuntamento con I Baraonna in concerto, il 16 il concerto Battisti Legend con Roberto Panbianchi & Band, il 17 l’omaggio alla lirica con “Brindisi all’Opera”, il 18 Revival Dance and Music 70-80 con la Lonely Band e la Marwey Dance, il 19 “Quando c’era il varietà” con il talentuoso Maurizio Merolla, il 26 “Musica dal Mare”, con il concerto di Corrado Amici a bordo di un peschereccio anziate ed il 27 agosto l’ultimo evento in calendario con la performance di Biagio Izzo.

Il 21 agosto, invece, nel nuovo Anfiteatro Sorgente Acqua del Turco, la serata evento Romantic Night, con la pianista Sabrina Trojse ed il violinista danese Niklas Walentin.

Il calendario degli eventi della rassegna “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, pianificato dall’Amministrazione De Angelis ed approvato nella seduta di Giunta di questa mattina, prevede anche una doppia serata a Lavinio Mare: in Piazza Lavinia, sabato 13 agosto, il cabaret con Antonio Giuliani e domenica 14 agosto “Figaro qua, Figaro là”, viaggio intorno all’opera di Gioacchino Rossini, prodotto da Nazzareno Antinori.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link