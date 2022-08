Cinghiali nel territorio del Comune di Fiumicino, Petrillo: “Urge uno studio e misure di contenimento efficaci”

Fiumicino – “La proliferazione dei cinghiali nel Comune di Fiumicino, in particolare nella zona della Riserva Naturale Statale del Litorale romano, così come nelle aree dei Comuni vicini, è un fenomeno che desta sempre maggiore preoccupazione. Soprattutto se riferita alla diffusione della peste suina che sta colpendo anche le popolazioni presenti nei confini del nostro territorio. O agli ingenti danni alle colture che la presenza di questi suini comporta.”. Lo dichiara, in una nota stampa, consigliere comunale della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo.

“Servono dunque misure di contrasto e contenimento efficaci, – spiega Petrillo – così come indicato anche dalle direttive ministeriali, nella tutela della specie ma anche della salute pubblica. È per questo che ho presentato in Consiglio comunale una mozione con cui si chiede a Sindaco e Giunta di attivarsi presso Ispra o altra istituzione autorizzata affinché si elabori uno studio dettagliato sulla presenza dei cinghiali nel territorio comunale, con particolare riguardo alle zone della Riserva Naturale Statale del Litorale romano. Si chiede anche un confronto con la Regione Lazio per snellire le procedure di rimborso dei danni alle colture e migliorare la procedura comunale che tenga conto del danno commerciale e non solo della coltura danneggiata in campo”.

