“Cultura e passa la paura”: ad Ostia il laboratoro del professor Francois Zille

Ostia – Un laboratorio per comprendere, prima ancora di rappresentare, le trasformazioni in atto dell’era digitale: questo l’obiettivo del Workshop del professore Francois Zille “Cultura e passa la paura”: ingegnere del linguaggio, comunicatore e antropologo visivo, coach per il padroneggiamento dei nuovi codici espressivi dell’era digitale, Francois Zille nel periodo di agosto-settembre sarà operativo ad Ostia svolgendo attività didattica di auto-formazione guidata e learning. Il laboratori si terrà ad Ostia presso il Centro Culturale Affabulazione/Asd Artificio Ostiense, in Piazza Marco Vipsanio Agrippa 7H.

Francois Zille, visionario ed eclettico, pubblicitario fin dagli anni ‘60 e artista visivo e performer, ha distillato un nuovo codice espressivo per comprendere e raccontare la contemporaneità. Ibridando la parola e le immagini, la sua scrittura nasce dall’accostamento di disegni al tratto veloci e immediati, vergati con la biro o il pennarello, ed aforismi quasi sempre in forma di epigrafe. Attraverso questo codice, il workshop&lab è progettato per essere aperto a tutti trasversalmente (studenti, docenti, professionisti e qualsivoglia «homo communis»).

Il programma

1° Workshop&Lab

Comunicazione e transmedialità nell’era digitale: L’uso sociale di immagini e parole e l’impellente necessità per le nuove

generazioni di apprendere a padroneggiare più codici espressivi.

1. Fondamenti di Ermeneutica e la visione di Umberto Eco

2. Lettura della situazione epocale

3. Il valore progettuale delle radici

4. Mappatura dei nuovi codici espressivi della contemporaneità

5. Multimedialità, intermedialità e transmedialità

6. Da San Francesco a Leonardo, a Spinoza, Jung: come liberarci dalle manipolazione e realizzare la nostra natura profonda

7. Mappatura guidata della propria vocazione e dei propri fattori di Autenticità Unicità Eccellenza

8. La morte dell’immagine per la dissoluzione del suo corpo fisico

9. Dalla creatività all’emanazione e dall’Intelligenza Artificiale alla robotica umanoide: meraviglie, gioie e dolori di un futuro che dipende dal nostro rispetto delle leggi cosmiche

(prima che sia troppo tardi).

2° Workshop&Lab

Dalla realtà aumentata all’umanità aumentata: per una maggior gloria della dignità umana.

Il nuovo Soul Learning Cabaret Theater del prof. Francois Zille

= NB per aspetti musicali : Il progetto ha una parte musicale colonna sonora in risonanza, centrata sul Gloria del Reqiem di Mozart integrato da altri “gloria” e frammenti di Musica sacra, es. il Gloria di Vivaldi, il Messiah di Heandel, ecc., per alimentare il Soul Learning Cabaret Theater nutrendoci transmedialmente del lavoro di ricerca svolto da tanti musicisti che hanno colto nella percezione della sacralità della dignità umana l’aspetto di esplosione di luce e di gioia nelle loro composizioni. Questo aspetti della colonna sonora sono oggetto of course di indagine e ricerca e mappatura delle risonanze da parte dei partecipanti attraverso sontuosi momenti di Lab dedicato, con potenzialità di sviluppo a tutto campo assai interessanti.

3° Workshop&Lab

Fondamenti di Psicologia esoterica, Numerologia e Psicosomatica: La triade che ci aiuta a voler elevarci nella verità anziché a persistere nel voler evolvere nella fiction

4° Workshop&Lab

Filosofia della strada: altri vogliono insegnarti cosa pensare= noi ti insegniamo come pensare

A chi si rivolge Francois Zille

Associazioni culturali e professionali varie

Centri sociali

Centri estivi

Teatri e strutture polivalenti

Centri benessere e Beauty farm

Palestre e stabilimenti balneari che svolgono anche attività di Learning e formazione mirate

Parrocchie

Gruppi spontanei di ogni tipologia o per categoria

Agriturismi con attività di learning bio-eco-green e abitare naturale

Chi può partecipare

Tutti dai 16 anni agli over 80

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00 Tel. 0645432479 cell. 3495026538 artificioostiense@gmail.com

Chi è Francois Zille

Ermeneuta, antropologo visivo e ingegnere del linguaggio

: Cineasta, artista visivo, décor designer & décor therapist

: Docente e performer ante litteram di METISSAGGIO DEI CODICI ESPRESSIVI NELL’ERA DIGITALE

: Già direttore di ricerca indipendente e docente esterno presso Master Politecnico Milano, Scuola internazionale di Design Accademia di BRERA, Scuola di Design ABA Verona, Università di Napoli “Federico II” con prof. Riccardo Dalisi

: Già membro del Board of Europeang Creative Directors per i budget Ford, American Express, Olivetti

: Già genesis branding engineer, art director & designer lampade Slamp

