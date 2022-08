Dramma a Nettuno: 62enne muore folgorato mentre ripara un faretto in giardino

Nettuno – Tragedia sul litorale romano, dove una persona è morta folgorato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo stava tentando di riparare un lampione in giardino quando una scarica elettrica lo ha folgorato. Il fatto, avvenuto nelle scorse ore, in una villetta di via Poggio Catino a Nettuno dove un 62enne stava approfittando della frescura delle prime ore della giornata per riparare il faretto. La scarica elettrica non gli ha lasciato speranze di sopravvivenza. Il 62enne si è accasciato al suolo ed è morto. Per accertare le cause di quello che sembra essere un incidente domestico sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nettuno.

