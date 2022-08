Etruria Eco Festival: in vendita i biglietti per Franco126 e “Forza Venite Gente!”

Cerveteri – Il Comune di Cerveteri rende noto che sono in vendita sulla piattaforma VivaTicket i biglietti per gli spettacoli “Forza Venite Gente!”, il musical dedicato alla storia di San Francesco d’Assisi, e Franco 126 con il “Mare Malinconia Tour”, inseriti all’interno del programma della 16esima edizione di Etruria Eco Festival.

I biglietti per il musical di mercoledì 17 agosto sono acquistabili al seguente link (clicca qui)

I biglietti per il concerto di Franco 126 di sabato 20 agosto sono invece acquistabili a questo link (clicca qui)

I tagliandi sono disponibili anche la sera stessa dello spettacolo all’ingresso del Parco della Legnara.

