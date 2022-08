Fiumicino, Caroccia: “Lavori stradali in tutto il territorio, da Isola Sacra fino ad Aranova”

Fiumicino – “Strade, Piazze, fibre ottiche, scuole, stabili comunali, sono molti i cantieri aperti anche nel mese di agosto, che proseguiranno per buona parte del mese, nel Comune di Fiumicino”. Così, in una nota stampa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“In particolare – spiega l’Assessore – ci siamo concentrati con la riasfaltatura di molte strade, interne al centro abitato, Fiumicino centro, dove la prossima settimana partiranno i lavori per strade e marciapiedi. Nel mentre, questa settimana, è cominciata riasfaltatura di via Gimignano Montanari e via Idra alle Vignole, dove in attestazione al punto di ritiro merci di Leroy Merlin sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato per agevolare i pedoni. I lavori stradali proseguiranno in tutto il territorio da Isola Sacra fino a Testa di Lepre e Tragliatella, compresa Aranova dove il cantiere ha preso forma dopo l’arrivo del materiale.

“Abbiamo anche – – conclude Caroccia – oltre 10 cantieri aperti in diversi plessi scolastici e stabili comunali”.

