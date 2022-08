Latina, Amministrative annullate: 22 sezioni tornano al voto a settembre

Latina – Prima il Tar poi il Consiglio di Stato hanno deciso con sentenza che 22 sezioni delle 116 del Comune di Latina a settembre dovranno tornare alle urne.

Il 4 settembre gli elettori delle 22 sezioni torneranno a votare. Rigettata dal Consiglio di Stato la domanda cautelare, presentata dall’ormai ex sindaco Damiano Coletta, di sospensiva della sentenza del Tar (leggi qui). A reggere il Comune del capoluogo pontino è il commissario prefettizio Carmine Valente.

La magistratura avrebbe riscontrato violazioni delle regole di voto e di scrutinio tanto gravi da far ritenere “un quadro generale di inquinamento del voto” nelle Amministrative del 3 e 4 ottobre del 2021 scorso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link