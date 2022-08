Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Per l’Italia si prospettano giornate davvero molto calde ma non raggiungeremo gli estremi di Luglio e considerato che su diverse regioni fa già parecchio caldo, possiamo vederla solo come un’estensione di questo gran caldo anche laddove non c’è ancora. In primis le regioni settentrionali dove si torneranno a toccare 37/38°C in Val Padana, poi sul Centro ma con un aumento contenuto rispetto a questi giorni e infine al Sud dove si scalderanno di nuovo la Puglia e la Basilicata fino alla soglia dei 38°C. un’ondata di caldo certamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il più caldo dell’anno e che potrebbe non essere particolarmente duratura. Oltretutto la cellula africana che sarà stimolata a risalire verso l’Italia e anche parte dell’Europa centrale da una saccatura sul Mare del Nord, risentirà sul suo bordo settentrionale di qualche infiltrazione instabile collegata al passaggio della coda di un paio di perturbazioni.

METEO MERCOLEDI’ 03 AGOSTO. Al Nord: Anticiclone e cielo poco nuvoloso, salvo locale instabilità diurna su Alpi centro-occidentali con qualche isolato rovescio o temporale. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 34. Al Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37. Al Sud: In prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulle zone interne della Campania in sconfinamento serale alla costa. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 36.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata stabile e in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, caratterizzata da cieli spesso sereni, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici; qualche nuovo focolaio temporalesco possibile sull’Appennino laziale, specie frusinate, al pomeriggio. Clima molto caldo specie nell’entroterra, con punte locali di 36-38°C, qualche grado in meno ma afa elevata lungo le coste. Venti a tratti moderati, occidentali lungo coste e immediato entroterra, da E-NE sulle interne. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Inizio di settimana stabile con prevalenza di stabilità e soleggiamento ad eccezione di instabilità pomeridiana anche localmente forte su zone interne e Appennino (specie del Lazio) nella giornata di martedì 2 agosto. Nei giorni seguenti, come anticipato, gran caldo e prevalente stabilità salvo residua variabilità su basso Lazio (aree pre-appenniniche). Caldo in progressiva intensificazione, quindi, con temperature massime in rialzo e punte di 36-38°C nelle zone interne.

