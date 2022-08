Fiumicino – Nell’ambito del progetto “Mov.Eco” presentato dal Comune di Fiumicino insieme al Comune di Cerveteri e finanziato dal Ministero dell’Ambiente per programmi che incentivino la mobilità sostenibile, sono state presentate le nuove postazioni dedicate al bike sharing previste a Fregene, ma anche nelle località di Maccarese, Palidoro e Passoscuro e l’app “Bicincittà” necessaria per il loro utilizzo.

Presenti, tra gli altri, il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio, la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni, il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi, la delegata del sindaco alla Mobilità Sandra Felici e Gianluca Pin, Direttore Commerciale di BicinCitta Italia S.r.l.

Foto 3 di 5









“Prosegue – ha dichiarato il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – l’incentivazione, da parte di questa Amministrazione, verso una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. È proprio in quest’ottica che si muove il progetto “Mov.Eco” che il nostro Comune ha realizzato con il confinante Comune di Cerveteri con fondi ministeriali. Oggi presentiamo le 8 nuove postazioni di bike sharing a Fregene, all’angolo tra viale della Pineta e via Sestri Levante, cui seguiranno altre 8 a Palidoro (all’uscita della stazione), 8 a Passoscuro (in Piazza Salvo D’Acquisto), 20 a Maccarese (tra Viale Castel San Giorgio e viale Tre Denari), oltre tutte quelle nel Comune di Cerveteri. Contribuiranno a diminuire l’uso delle automobili e quindi alla tutela del nostro preziosissimo ecosistema”.

“Il Comune di Fiumicino – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti e alla Scuola, Paolo Calicchio – ha da sempre posto grande attenzione alla mobilità sostenibile, in tutte le sue declinazioni. Grazie ai circa 37 chilometri di piste ciclabili realizzate dall’assessorato ai lavori pubblici guidato da Angelo Caroccia, molto diverse fra loro a seconda delle caratteristiche delle località, grazie a una capillare rete di trasporto pubblico nel nostro territorio messa in piedi per disincentivare nell’uso della macchina e grazie all’opera di sensibilizzazione su questi temi che si compie anche all’interno delle scuole, fra le nuove generazioni che avranno il compito di salvaguardare il pianeta”.

“Siamo molto felici di far parte del progetto – ha concluso Gianluca Pin, Direttore Commerciale di BicinCitta Italia S.r.l. – che ha come unico obiettivo quello di sviluppare una mobilità differente, sostenibile, che crei una vera alternativa ai mezzi privati sostenendo in questo modo anche una nuova offerta di turismo consapevole e salutare, una visione necessaria per contribuire migliorare la qualità di vita delle persone”.

I mezzi sono disponibili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per rispondere a tutte le esigenze di mobilità: non solo turisti, ma anche studenti, pendolari e professionisti avranno sempre una bicicletta a disposizione per i loro spostamenti brevi.

Saranno disponibili varie formule per l’utilizzo del servizio: il giornaliero a 7 euro, il due giorni a 13 e l’annuale ricaricabile a 30 euro. Per l’abbonamento annuale è prevista una fascia gratuita di mezz’ora per ogni noleggio, per incentivare la condivisione dei mezzi; il dettaglio delle tariffe è disponibile su www.bicincitta.com nella pagina dedicata a Fiumicino-Cerveteri. Si potrà accedere al servizio con il proprio smartphone, acquistando un abbonamento sull’app BicinCittà.

Per invogliare i cittadini a provare il nuovo servizio, Bicincitta Italia e il Comune hanno pensato a una promozione: utilizzando il codice sconto MOVECO2022 sarà possibile, fino al 31/08/22, acquistare gli abbonamenti su app con il 50% di sconto sul totale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link