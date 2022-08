Pomezia, al via i lavori di adeguamento nel sottopasso di via Silvio Spaventa

Pomezia – “Via libera all’unanimità del Consiglio comunale ai lavori di adeguamento ai soli fini idraulici dell’area in corrispondenza del sottopasso della Pontina, km 29+900, noto come il sottopasso del Selene. Approvato il progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità”. Lo annuncia in una nota stampa, il Comune di Pomezia.

“L’area – si legge nella nota – costituisce un punto naturale di accumulo delle acque meteoriche ed è stata teatro di numerosi gravi incidenti stradali e allagamenti. L’opera, consistente principalmente nella costruzione di nuovi collettori di raccolta delle acque piovane e nella realizzazione di una vasca di laminazione, è finanziata e sarà realizzata da Astral SpA su proposta dell’Amministrazione comunale che ha fornito, oltre alle aree necessarie per la costruzione della vasca, il progetto esecutivo”.

