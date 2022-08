Fondi – A Fondi, la città del Mof, delle produzioni agricole di qualità e del buon cibo a km 0, prosegue anche dopo l’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura l’impegno volto a promuovere un’alimentazione e uno stile di vita salutari. E quale posto migliore se non la spiaggia per accendere i riflettori sulla bontà, sulla genuinità e sugli effetti benefici dell’ortofrutta italiana?

Torna, a gran richiesta, il Fondi Fruit Summer, l’evento promosso lo scorso anno sul litorale di Fondi per celebrare l’anno internazionale della Frutta e della Verdura promosso dalla Fao.

Colori, freschezza e tanto divertimento vista mare per assaggiare, riflettere, acquisire stili di vita salutari e riproporli durante tutto l’anno.

Due le date da segnare in agenda: venerdì 5 agosto in località Tumulito (Lido Knulp) e venerdì 12 agosto in località Sant’Antonio (Wave Beach Club). Si partirà alle 9:30 con una lezione di yoga, seguiranno giochi, animazione e una degustazione di frutta fresca.

“Prosegue anche nel 2022 – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – questa bellissima e proficua collaborazione con il Mercato ortofrutticolo di Fondi. Lo scopo, naturalmente, è quello di tenere alta l’attenzione su temi di grande importanza per la salute della collettività e di ogni singolo cittadino ma anche valorizzare le eccellenze del territorio, come il Mof, promuovendo al contempo le bellezze naturalistiche e turistiche del territorio”.

“Siamo felici – aggiunge il direttore del Mof Roberto Sepe – di poter proseguire un percorso iniziato nel 2021 per l’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura con un partner importante come il Comune di Fondi. L’obiettivo anche per il 2022 è lo stesso: fare educazione e alimentare a tutti i livelli. Proprio per questo stiamo già pianificando nuove attività volte a diffondere la cultura del mangiare sano, che passa necessariamente attraverso un corretto consumo di frutta e verdura”.

L’evento, promosso dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fondi e dal Mof, è organizzato dall’Associazione “Giulio Cesare” in collaborazione con la MPK21 Studio eventi, il Consorzio A mare Fondi, l’Asd Taekwon.do Karol, Ristorante Da Fausto, A tutto tondo, Ars et Vis e Drappo dell’Assunta.

