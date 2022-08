Acqualatina incontra il sindaco di Ventotene

Ventotene – Il Presidente di Acqualatina SpA dott Michele Lauriola é stato ricevuto mercoledì 3 agosto nella sede comunale di Ventotene dal Sindaco dott Carmine Caputo.

L’incontro si svolto all’insegna della più ampia collaborazione e del dialogo aperto.

Il Presidente Lauriola e il Sindaco Capito hanno avviato un percorso di dialogo costruttivo e collaborativo uniti dal comune obiettivo di migliorare il servizio ai cittadini e ai turisti dell’isola.

“Oggi – interviene Lauriola – É l’occasione per rinnovare la disponibilità di Acqualatina SpA a collaborare con il Comune di Ventotene a favore della popolazione di questa isola” Il Sindaco dott Caputo ha condiviso e fatta propria tale disponibilità dichiarandosi a sua volta pronto ad ogni confronto e collaborazione costruttiva tra Acqualatina SpA e il comune di Ventotene.

