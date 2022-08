Ardea, spari di fucile in via Aosta: ferita una donna

Ardea – Una donna di 50 anni è stata ferita questa mattina da un colpo di fucile ad Ardea, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale San Camilo di Roma in elisoccorso ed è in gravi condizioni. Il marito della 50enne, ascoltato dagli investigatori, avrebbe ricostruito i fatti parlando di un incidente. La dinamica dei fatti è ora al vaglio dei militari dell’Arma di Ardea e l’uomo, che si trova in caserma, sarà ascoltato da dai magistrati della procura di Velletri. (fonte Agi)

