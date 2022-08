Roma – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la composizione della squadra italiana che parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto.

Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l’edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni.

Tra i convocati, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km, e di Elena Vallortigara, bronzo mondiale del salto in alto a Eugene. Nel team anche i campioni olimpici della 4×100 Filippo Tortu (200 e staffetta), Fausto Desalu (200 e staffetta) e Lorenzo Patta. Dopo le rinunce ai Mondiali in Oregon, tornano in squadra i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Filippo Randazzo (lungo), oltre al bronzo europeo in carica dei 10.000 Yeman Crippa, qui impegnato anche sui 5000, e il siepista Osama Zoghlami.

Selezionati anche i freschi finalisti mondiali Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje (triplo), Sara Fantini (martello), Valentina Trapletti (marcia 20 km), insieme alle neo-primatiste italiane Ayomide Folorunso (400hs) e le staffettiste Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana (4×100). Tra le altre pedine azzurre, il pesista Nick Ponzio, le mezzofondiste Gaia Sabbatini ed Elena Bellò, il siepista Ahmed Abdelwahed, l’astista Roberta Bruni, la lunghista Larissa Iapichino, in maratona Iliass Aouani e l’oro di Zurigo 2014 Daniele Meucci. Due i debuttanti in Nazionale assoluta: prima convocazione per Giacomo Bertoncelli (400hs) e René Cuneaz (maratona). (coni.it)

(foto@Colombo/Fidal)

CAMPIONATI EUROPEI

Monaco di Baviera (Germania, 15-21 agosto)

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI/Men

100m – 4x100m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle / CUS Insubria Varese Como 100m – 4x100m Marcell Lamont JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 200m – 4x100m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 200m – 4x100m Diego Aldo PETTOROSSI Atl. Libertas Unicusano Livorno 200m – 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 400m – 4x400m Lorenzo BENATI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Roma Acquacetosa 400m – 4x400m Davide RE G.A. Fiamme Gialle 400m – 4x400m Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre 800m Catalin TECUCEANU Silca Ultralite Vittorio V.To 1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle / S.A.F.Atletica Piemonte A.S.D. 1500m Ossama MESLEK Atl.Vicentina 5000m – 10.000m Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova 5000m – 10.000m Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova 110hs Lorenzo Ndele SIMONELLI C.S. Esercito 400hs José Reynaldo BENCOSME d. L. G.S. Avis Barletta A.S.D. 400hs Giacomo BERTONCELLI Atl. Insieme Verona 400hs Mario LAMBRUGHI Atl. Riccardi Milano 1946 3000st Ahmed ABDELWAHED G.A. Fiamme Gialle 3000st Ala ZOGHLAMI G.S. Fiamme Oro Padova 3000st Osama ZOGHLAMI G.S. Aeronautica Militare Alto Christian FALOCCHI G.S. Fiamme Oro Padova Alto Marco FASSINOTTI G.S. Aeronautica Militare Alto Gianmarco TAMBERI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl-Etica San Vendemiano Asta Max MANDUSIC G.A. Fiamme Gialle / Trieste Atletica Lungo Filippo RANDAZZO G.A. Fiamme Gialle Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle Triplo Emmanuel IHEMEJE G.S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada Peso Sebastiano BIANCHETTI G.S. Fiamme Oro Padova Peso Leonardo FABBRI G.S. Aeronautica Militare Peso Nicholas PONZIO Athletic Club 96 Alperia Giavellotto Roberto ORLANDO G.S. Aeronautica Militare / A.S. Atletica Virtus Lucca Maratona Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Casone Noceto Maratona René CUNEAZ CUS Pro Patria Milano Maratona Daniele D’ONOFRIO G.S. Fiamme Oro Padova Maratona Stefano LA ROSA C.S. Carabinieri Sez. Atl. Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito Marcia 20km Andrea COSI Atletica Firenze Marathon S.S. Marcia 20km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova Marcia 35km Michele ANTONELLI G.S. Aeronautica Militare Marcia 35km Teodorico CAPORASO S.E.F. Virtus Emilsider BO Marcia 35km Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone 4x100m Lorenzo PATTA G.A. Fiamme Gialle 4x100m Hillary Wanderson POLANCO RIJO Atl. Riccardi Milano 1946 4x400m Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle 4x400m Lapo BIANCIARDI G.S. Avis Barletta A.S.D. 4x400m Brayan LOPEZ G.S. Fiamme Azzurre / Athletic Club 96 Alperia 4x400m Pietro PIVOTTO Asd Atletica Biotekna 4x400m Matteo RAIMONDI Pro Sesto Atl. Decathlon Dario DESTER C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cremona Sportiva Atl. Arvedi

DONNE/Women