Ferrari, Leclerc: “Al ritorno in pista darò il massimo per vincere”

Un momento per pensare e per riflettere sulla prima parte della stagione di Formula Uno. Il campionato mondiale è in pausa estiva e tornerà solo a fine mese a Spa per ripartire e assegnare poi a novembre il titolo iridato.

Ne parla Charles Leclerc alla Bbc. “Prima di tutto è stato fantastico vedere che finalmente siamo tornati a lottare per le vittorie. Ma non siamo riusciti a massimizzare tutto il potenziale. Nella seconda parte di stagione spingerà al massimo, le ultime gare sono state un po’ difficili”, dice il monegasco.

E’ lontano in classifica il campione del mondo in carica Max Verstappen e il vantaggio sembra incolmabile. Il francese commenta: “Non sono uno che cerca scuse: ammetto gli errori, e da lì imparo. Gli errori fanno parte del percorso, dobbiamo analizzarli e migliorare”.

Nonostante le difficoltà Leclerc non molla e punta ai suoi obiettivi: “Quando inizi la stagione, è naturale fissarli. Ma come pilota, devi essere ovviamente ottimista. Capisco Mattia (Binotto, ndr), che deve essere realistico e razionale quando parla, ma di mio ho degli obiettivi personali. E in tutte le stagioni di F1 che ho completato vi assicuro che non sono stati sempre realistici, ma è il mio modo di approcciare le cose. In 2020 o 2021, anche se la macchina non era a questi livelli, pensavo sempre di poter vincere le gare e ho fatto di tutto per raggiungere questo obiettivo. Vincere è ciò che mi motiva dalla mattina alla sera. Ma capisco chiaramente gli obiettivi di Mattia“.

Il sogno di guidare la Rossa di Maranello è eccezionale. Lui dichiara: “La Ferrari è incredibile, è un sogno diventato realtà per me. Sono nato a Monaco, dove la F1 è molto importante, e quando vedevo le gare, seguivo le macchine rosse, anche prima di sapere che il loro nome era Scuderia Ferrari. Non so perché. Tutti i miei anni in kart li ho poi trascorsi in Italia e là tutti parlano della Ferrari. Far parte della squadra è sempre stato un sogno per me. Ho poi sempre avuto un legame speciale con gli italiani, perché correre sin da ragazzino lì mi ha portato a conoscerli molto bene. In Ferrari c’è qualcosa di speciale e mi sento molto vicino alla squadra e adoro avere con loro questo tipo di connessione”.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

