SITUAZIONE. Per l’Italia si prospettano giornate davvero molto calde a iniziare da giovedì ma non raggiungeremo gli estremi di Luglio e non durerà molto. Un’ondata di caldo intenso ma certamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il più caldo dell’anno. La cellula africana sarà stimolata a risalire verso l’Italia e anche parte dell’Europa centrale da una saccatura sul Mare del Nord e risentirà sul suo bordo settentrionale di qualche infiltrazione instabile collegata al passaggio della coda di una perturbazione.

GIOVEDI’: ancora anticiclone africano su Toscana, Umbria e Lazio con ampio soleggiamento, eccezion fatta per della variabilità tra Appennino e colline del basso Lazio; isolati temporali non esclusi su Appennino frusinate in sconfinamento alle aree prospicienti entro le ore preserali. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo, caldo intenso con punte di 38-39°C, afa elevata durante le ore serali e in generale sui settori costieri. Venti a regime di brezza termica, con rinforzi da Ovest durante le ore pomeridiane. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Nei prossimi giorni torna l’anticiclone africano, sebbene non potente come quello di luglio. Sole comunque prevalente su Toscana, Umbria e Lazio ma anche qualche occasionale temporale di calore possibile, in particolare tra Ciocaria e Appennino frusinate, nonché sulle Apuane. Caldo in progressiva intensificazione, con temperature massime in rialzo e punte di 36-38°C nelle zone interne ma picchi localmente superiori non esclusi da giovedì. Si tornerà a soffrire anche in serata e prima nottata, con caldo ancora intenso e afoso. Probabile fase più instabile nella prossima settimana, con maggiori spunti temporaleschi in un clima comunque mediamente caldo sopra la media; già domenica atteso qualche temporale di calore in più, specie sulla Toscana.

