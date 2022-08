Ardea, Anna Maria Tarantino lascia Cambiamo e passa a Fratelli d’Italia

Ardea – Anna Maria Tarantino lascia Cambiamo e aderisce a Fratelli d’Italia. Il motivo principale che ha spinto la Tarantino a prendere questa scelta sarebbe il “progetto politico di Giorgia Meloni”, come ha affermato lei stessa in una nota stampa. Un progetto “che prevede la costruzione di un grande partito di centrodestra aperto a tutti i conservatori d’Italia. Un progetto dove la tradizione e la storia di Fratelli d’Italia si possono tranquillamente incontrare con la mia storia liberal popolare”.

La dottoressa Anna Maria Tarantino, consigliere comunale nella precedente amministrazione con “Cambiamo con Toti”, non è riuscita ad entrare nel nuovo consiglio comunale alle ultime elezioni. La Tarantino è arrivata seconda e ha presentato ricorso chiedendo il riconteggio delle schede. Il ricorso verrà discusso il prossimo 5 ottobre e nel caso in cui questo dovesse concludersi con una sentenza in suo favore, Tarantino rientrerebbe in assise consiliare con il sindaco Cremonini (FdI).

A quel punto c’è anche la possibilità che si possa procedere con l’elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale, carica attualmente ricoperta da Francesco Giordani di Cambiamo con Toti.

“Ci tengo a ringraziare Giovanni Toti – si legge nella nota della Tarantino -, Gaetano Quagliariello, Massimo Berutti, Giorgio Silli Maria Rosaria Rossi e Manuela Gagliardi di Cambiamoper l’opportunità che mi hanno dato. Allo stesso tempo tempo voglio anche ringraziare Luciano ciocchetti, Massimiliano Maselli, Giovanni Libanori, Massimo e Stefano Cacciotti, il sindaco Fabrizio Cremonini, il grtuppo consiliare di Fratellid’Italia di Ardea e in particolare i consiglieri comunali Alberto Montesi ed Edelvais Ludovici per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti per il bene dei nostri concittadini. Siamo una squadra e faremo grandi cose insieme”.

