A conclusione di mirata attività investigativa da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono

stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di due

uomini ritenuti resisi responsabili di un’aggressione ai danni di un minore.

Nello specifico, i militari del Comando Stazione CC di Formia, a conclusione di mirate attività investigative (mediante attività di visualizzazione delle telecamere di video sorveglianza, analisi profili Social Network ed escussioni testimoni) hanno raccolto una serie di elementi attraverso cui sono stati poi identificati i due uomini, un 40enne e un 31enne di Formia che la sera del 21 luglio 2022, sul lungomare di Santo Janni, località di Formia, si sono resi responsabili dell’aggressione ai danni di un minore, un 17enne di Minturno che è dovuto poi ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Latina ove sono state riscontrate lesioni guaribili in trenta giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

