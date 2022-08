Incidente ad Ardea, un’auto si ribalta: 2 giovani estratti dalle lamiere

Ardea – Incidente ad Ardea poco dopo le 18 e 10 di oggi pomeriggio.

Due utilitarie si sono scontrate, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, all’incrocio tra via Napoli e via Lecce.

L’impatto è stato tanto violento da far ribaltare una delle due auto. Due ragazzi sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati liberati dai soccorritori con non poche difficoltà.

I residenti che hanno sentito il rumore provocato dal forte urto, constatato l’accaduto, non hanno potuto fare a meno di lamentare: “Fino a quando dovremo assistere a incidenti in questa zona prima che venga posizionata un’adeguata segnaletica?”

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale per svolgere i rilievi del caso.

