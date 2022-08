Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Tutta l’Europa meridionale e buona parte di quella centrale sono alle prese con una vasta area anticiclonica che, oltre a mantenere il tempo in prevalenza stabile, determina anche condizioni di gran caldo. Il Mediterraneo centrale e l’Italia rientrano in tale quiete anticiclonica, alimentata anche da flussi in risalita dal Nord Africa che determineranno un ulteriore aumento delle temperature nelle prossime 48 ore. E’ atteso infatti l’apice di questa ennesima fiammata africana, con caldo e afa alle stelle ma con picchi termici che non risulteranno così elevati come in occasione delle roventi giornate del mese scorso. Tuttavia l’arco alpino sarà interessato da alcuni fenomeni di instabilità che culmineranno dal pomeriggio, innescati dal passaggio delle code di fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali.

METEO VENERDI’ 05 AGOSTO. Sarà un’altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia, anche se le ore diurne saranno favorevoli allo sviluppo di addensamenti e di alcuni rovesci e temporali sparsi lungo le zone alpine, dal Piemonte al Friuli VG, con fenomeni più frequenti su Alpi Marittime e Alto Adige e possibili sconfinamenti verso sera a pedemontane cuneesi e Trentino. Qualche isolato fenomeno diurno possibile anche sulla dorsale appenninica meridionale. Temperature in ulteriore lieve locale aumento, massime fino a 37/38°C su Val Padana, Foggiano e Materano.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: poche novità su Toscana, Umbria e Lazio, con prosecuzione del trend in prevalenza stabile e molto caldo. Al pomeriggio tuttavia possibilità per qualche occasionale temporale di calore in più su basso Lazio e Apuane, localmente anche di forte intensità. Temperature grossomodo stazionarie, con caldo intenso sull’entroterra, dove si potranno raggiungere picchi di 37-38°C, se non prossimi ai 40°C su Valle del Tevere, Valdarno e Ternano; afa elevata in prossimità delle coste. Venti a regime di brezza termica, a tratti sostenuti da Ovest al pomeriggio specie su settori costieri e adiacenti. Mare poco mosso o localmente mosso sull’Arcipelago toscano.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni torna l’anticiclone africano, sebbene non potente come quello di luglio. Sole comunque prevalente su Toscana, Umbria e Lazio ma anche qualche occasionale temporale di calore possibile, in particolare tra Ciocaria e Appennino frusinate, nonché sulle Apuane. Caldo in progressiva intensificazione, con temperature massime in rialzo e punte di 36-38°C nelle zone interne ma picchi localmente superiori non esclusi da giovedì. Si tornerà a soffrire anche in serata e prima nottata, con caldo ancora intenso e afoso. Probabile fase più instabile nella prossima settimana, con maggiori spunti temporaleschi in un clima comunque mediamente caldo sopra la media; già domenica atteso qualche temporale di calore in più, specie sulla Toscana.

(Fonte: 3B Meteo)

