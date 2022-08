Mezzi pubblici, Energie per Fiumicino: ‘’Bene i Summer Bus’, ma Focene viene dimenticata’’

Fiumicino – “Nello scorso mese abbiamo provato il servizio navetta denominato ‘Summer Bus’ che la nostra Amministrazione ha deciso di inserire nel nostro territorio. Siamo stati piacevolmente colpiti dalla bella iniziativa, anche se purtroppo ancora poco utilizzata, potrebbe diventare una buona opportunità per chi la utilizza”. Così, in una nota stampa, Petillo Patrizio e Ciminelli Gabriele Energie per Fiumicino – Focene.

“Infatti, – spiegano – avere continuità di mezzi pubblici dalla Stazione di Maccarese (per la tratta che porta al lungomare di Fregene e avere la possibilità di parcheggiare in uno spiazzo come quello sito a Largo Paolo Borsellino (tratta Lungomare della Salute) potrebbe incentivare gli avventori sulle nostre spiagge.

Dispiace però notare le solite ‘disattenzioni’ da parte della stessa Amministrazione che, a parole, dichiara sempre di avere uno sguardo attento e vigile verso tutte le varie località, ed invece nei fatti viene come sempre a mancare. Non possiamo non notare che nonostante la realizzazione del nuovo Plateatico, inaugurato in pompa magna ma già chiuso, nonostante la mancanza di mezzi pubblici all’interno della località di Focene, nonostante la carenza di parcheggi pubblici e nonostante l’inciviltà degli avventori del fine settimana, che si riversano sullo stesso litorale, a nessuno di loro è venuta la brillante idea di aggiungere una navetta che proprio dal plateatico possa ricoprire il lungomare di Focene, andando a ricoprire, almeno nel periodo estivo, 2 mancanze della località: parcheggi e mezzi pubblici”.

“Sicuri che il cambiamento sia già in atto, – concludono Petillo e Ciminelli – ci aspettiamo sostanziali miglioramenti nel prossimo futuro”.

