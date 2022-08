Notte di fuoco a Civitavecchia, incendio in via Terme di Traiano

Civitavecchia – Notte movimentata per i Vigili del fuoco di Civitavecchia che dopo aver abbattuto l’albero sull’Aurelia a Santa Marinella alle 5 e 30 sono dovuti accorrere in via Terme di Traiano a Civitavecchia con la 17A per un incendio auto.

Una Fiat Panda vecchio modello ha preso fuoco nei pressi del parcheggio del parco acquatico Acqua Felix.

La vettura era completamente avvolta dalle fiamme, ma le opere di spegnimento sono state tanto tempestive da impedire che il fuoco si propagassero interessando anche le sterpaglie circostanti. Per fortuna non si sono registrati feriti.

