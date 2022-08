Pomezia – Prosegue la serie di incontri per l’illustrazione dei progetti PNRR.

Nella sede del Comune in Piazza Indipendenza, riunione tra la Consulta delle Associazioni area sociale, il Dirigente del settore sociale, l’Assessora Miriam Delvecchio e la Presidente della Commissione Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navisse.

Foto 3 di 3





Al centro, l’illustrazione e la condivisione dei progetti all’interno del PNRR volti al contrasto della povertà estrema (housing first, dormitorio e mensa sociale), a sostegno delle fragilità con particolare attenzione alla vita in autonomia per le persone affette da disabilità e supporto alle famiglie e ai minori in situazioni di disagio sociale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link